Стрельба в Киеве: убитый иностранец оказался гражданином Израиля

Мужчина, которого расстреляли в Киеве в ночь на 24 августа, является гражданином Израиля.

Об этом сообщает Страна.ua.

Сообщается, что убитого молодого человека звали Шахрух Турсунов и он проживал в Иерусалиме. Правоохранители проверяют подлинность документов.

Предположительно злоумышленники дождались пока жертва выйдет из дома, расстреляли его в упор и скрылись на автомобиле Volkswagen. По некоторым данным стреляли из пистолета калибра 9 мм.

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Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" УК Украины. На данный момент убийство расследуется как простое, но есть все предпосылки предполагать, что это преступление заказное.

Отмечается, что убийство совершено в непосредственной близости от синагоги Бродского, накануне Дня независимости, когда в центре города находилось большое количество представителей правоохранительных органов.

Как сообщалось, ранее неизвестные в центре Киева на улице Шота Руставели, 10, открыли огонь по мужчине, который в результате умер.