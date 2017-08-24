На Черниговщине взорвалась граната: мужчина погиб, женщина - в больнице

Вечером 23 августа во дворе частного хозяйства в одном из сел Черниговского района взорвалась граната. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Пострадавших мужчину и женщину, обоих 1966 года рождения, немедленно госпитализировали, но мужчина умер во время операции.

По словам свидетелей, к владелице хозяйства зашел в гости двоюродный брат ее мужа, который проживал в дачном доме соседнего садового общества. Почему во дворе произошел взрыв, устанавливает следствие.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили фрагменты взрывного устройства, по предварительным выводам – гранаты Ф-1, и рычаг от запала. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов, если это повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия).

По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве 24 августа на улице Грушевского произошел взрыв. Известно о трех пострадавших. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что взрыв 24 августа возле здания Кабинета министров мог быть заранее спланированным терактом.