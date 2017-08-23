В Ривне злоумышленники проломили стекло в автомобиле и украли сумку с почти миллионом гривень (фото)

В Ривне злоумышленники ограбили валютчика - забрали почти 800 тыс. гривен и более 6 тыс. долларов. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, инцидент произошел сегодня, 23 августа, на улице Макарова.

Двое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Т4 и завладели сумкой с денежными средствами в сумме около 800 000 гривен и более 6000 долларов и скрылись с места происшествия на своем авто.

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45-летний водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал. Он занимается обменом валюты.

Сведения по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению, и их места пребываня.

Как сообщал УНИАН, в Одессе трое вооруженных мужчин устроили стрельбу возле банка и отобрали у предпринимателя сумку с деньгами.