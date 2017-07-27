В Одессе трое вооруженных мужчин устроили стрельбу возле банка и отобрали у предпринимателя сумку с деньгами (видео)

В Одессе у отделения банка «Восток» на Ришельевской, 33 произошло разбойное нападение. Об этом сообщает "Думская".

Как сообщают очевидцы, трое бандитов с пистолетом, молотками и битами напали на автомобиль Hyundai Tucson с киевскими номерами, в котором находился предприниматель, только что забравший из финучреждения крупную сумму наличными.

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Налетчики разбили окна в машине, несколько раз выстрелили в воздух и вытащили сумку с деньгами. После этого они скрылись на автомобиле Skoda Octavia белого цвета.

Напомним, ранее пьяный полковник разведки устроил стрельбу в Киеве. Увидев правоохранителей, мужчина выбросил оружие и попытался сбежать, но его задержали. Тогда он предъявил удостоверение полковника и попытался "замять" дело.