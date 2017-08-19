На Тернопольщине в результате ДТП в реанимацию госпитализировали мотоциклиста

На Тернопольщине в результате ДТП в реанимацию госпитализированы 26-летнего мотоциклиста.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла вчера в Гусятине.

26-летний житель райцентра, управляя мотоциклом ЯВА, совершил столкновение с автомобилем АУДИ-80.

Молодого мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Гусятинской больницы, он находится в коме.

Обстоятельства ДТП правоохранители устанавливают.