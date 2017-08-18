На Житомирщине водитель мотороллера сбил мальчика

На Житомирщине водитель мотороллера травмировал 5-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, происшествие произошло 17 августа около 18.30 в поселке Новогуйвинское Житомирского района.Читайте также В Житомирской области водитель насмерть сбил пешехода, не заметив его на дорогеПо предварительной информации, водитель мотороллера, 64-летний местный житель, двигаясь во дворе многоэтажки, совершил наезд на пешехода, 5-летнего жителя этого же поселка, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате ДТПмальчик получил повреждения и был госпитализирован в Житомирскую областную детскую больницу.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия.