Во Львовской области полицейский требовал $3 тысячи от родителей подозреваемого в изнасиловании

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой сегодня, 18 августа, задержали во время получения взятки 26-летнего следователя одного из районных отделов Нацполиции области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, полицейский вымогал 3 тыс. долларов у родителей подозреваемого в изнасиловании за переквалификацию материалов на преступление с более мягким наказанием и последующим закрытием дела.

Оперативники спецслужбы задержали работника полиции во время получения всей суммы взятки возле здания райотдела.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества).

В настоящее время полицейский доставлен в органы прокуратуры, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.