В центре Киева стреляли в мужчину (фото)

В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам очевидца, неизвестные в медицинских масках напали на мужчину и выстрелили как минимум два раза. По предварительным данным, нападавшие забрали сумку и скрылись.

Сейчас на месте работает полиция. Раненого мужчину отвезли в больницу.

"Прибыли 2 машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили мужчины, когда они убегали. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", - сказано в сообщении.

Ранее под Киевом расстреляли лесничего и его товарища.