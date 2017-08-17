В центре Киева стреляли в мужчину (фото)
09:51, 17 августа 2017Происшествия
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Стрельба произошла на улице Зоологической.
В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину. Об этом сообщает "112 Украина".
По словам очевидца, неизвестные в медицинских масках напали на мужчину и выстрелили как минимум два раза. По предварительным данным, нападавшие забрали сумку и скрылись.
Сейчас на месте работает полиция. Раненого мужчину отвезли в больницу.
"Прибыли 2 машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили мужчины, когда они убегали. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", - сказано в сообщении.
Ранее под Киевом расстреляли лесничего и его товарища.
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