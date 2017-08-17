Подозреваемый в наезде на мотоциклистку в Одессе в спецслужбе не работает - СБУ

Водитель, сбивший на BMW в Одессе 19-летнюю мотоциклистку, не является сотрудником Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, накануне около 23.00 в районе 8-й станции Большого Фонтана действительно произошло ДТП, однако подозреваемое лицо не имеет никакого отношения к СБУ.

«Он никогда не работал и не работает в рядах СБУ», - подчеркнули в спецслужбе.

Также отмечается, что обнаруженный в салоне иномарки документ - удостоверение общественной организации, которое с соответствующими реквизитами в Службе безопасности никогда не выдавалось. В пресс-службе выразили уверенность, что следствие в кратчайшие сроки установит личность виновника ДТП.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа около 23.00 на пересечении улиц Фонтанская дорога и Каманина мужчина на BMW сбил 19-летнюю мотоциклистку. Затем продолжил движение и, пытаясь скрыться, в переулке Леваневского, врезался в два припаркованных автомобиля. Потом, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в бетонный забор жилого дома. После происшествия водитель бросил транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении. Девушка-мотоциклист доставлена в больницу.

В салоне иномарки было обнаружено удостоверение, похожее на документ сотрудника СБУ. В нем значится, что оно якобы выдано на имя заместителя одного из отделов.

В Одессе якобы зарегистрирован только один человек с таким именем — сын учредителя одной из известных компаний по трудоустройству моряков.