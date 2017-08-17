В Одессе водитель с документами якобы майора СБУ сбил мотоциклистку и сбежал (фото)

В Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку и сбежал с места аварии, забыв в салоне удостоверение сотрудника СБУ. ДТП с пострадавшими случилось 16 августа около 23:00 в районе 8-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщает Думская.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель BMW на скорости сбил мотоциклистку. После этого он заехал на улицу Леваневского, где ударил три машины, а затем бросил автомобиль и сбежал в неизвестном направлении.

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Пострадавшую с переломом руки и черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

В салоне авто очевидцы обнаружили пакет документов, среди которых была «корочка», похожая на удостоверение сотрудника СБУ. Документ якобы выдан на имя майора Куксы Дмитрия Викторовича. Отмечается, что в Одессе зарегистрирован только один человек с таким именем — это сын учредителя одесской компании «Вивал Марин» Виктора Ивановича Куксы.

Ранее в Киеве пьяный водитель сбил двух маленьких девочек, одна из них умерла.