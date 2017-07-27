Под Киевом расстреляли лесничего и его товарища (видео)

В лесу в Киевской области нашли тела двух пенсионеров, один из которых работал лесничим. В полицию обратились мужчины, которые помогали прореживать лесополосу и слышали выстрелы, говорится в сюжете ТСН.

Под церковью в селе Дударков собрались десятки людей на похороны сразу двух своих односельчан. Погибли кумовья, 62-летний Валерий Бухал и Николай Шкурко. Григорий Анатольевич – последний, кто видел их живыми. Рассказывает, Валерий был лесничим, и часто просил помочь друзей-пенсионеров поработать в лесу. В тот день они утром тоже поехали в лесополосу. "Мы помогали, просто как друзья", - говорит мужчина.

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Лесничий с тремя товарищами хотели расчистить заросли, но во время работы услышали очередь из минимум 5 выстрелов, которые доносилась из середины леса. Григорий с сыном остался на месте, а двое кумовьев помчались на поиски браконьеров. "Через некоторое время выстрел был и стала тишина. Мы по два раза позвонили, а потом собака прибежал к нам. Он ушел – машину нашел. Как машину нашел – и труп нашел", - рассказал очевидец.

Неизвестные попали мужчинам в грудь и лицо – пострадавшие скончались до приезда скорой. Из-за чего мог произойти конфликт, никто из близких Николая и Валерия понятия не имеет. "Он не конфликтный. Гасил эти споры. Он не пошел бы на рожон. Убивать людей из-за животного – не могло такого быть", - говорят местные жители.

В полиции версия убийства из-за браконьерство сейчас главная. На это указывают вещественные доказательства найдены на месте. "Мы рассматриваем основную версию – выстрел браконьеров. Стреляли из охотничьего оружия", - рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович. Правоохранители уже вторые сутки обходят все сельские дома и опрашивают местных, в частности охотников, в поисках хоть каких-то зацепок.