В Киеве пьяный водитель сбил двух маленьких девочек, одна из них умерла (фото)

В Киеве на Осокорках водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости, вылетел с дороги и сбил двух девочек 2006 и 2008 года рождения.

Как сообщает LB.ua, свидетели происшествия пытались реанимировать детей, но одна из девочек умерла в карете скорой помощи. Вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Водителя в наручниках посадили в машину полиции. Драггер показал высокое содержание алкоголя в крови - 2,23 промилле.

Как пишет "Киев оперативный" на странице в Facebook, после столкновения с детьми, водитель остановился в 50 метрах и "хотел поймать такси, чтобы скрыться с места аварии, но люди его задержали".

"По словам свидетелей, водитель двигался со стороны "шлюзов", начал обгонять поток автомобилей на повороте, после чего резко вернулся в свой ряд, от чего его автомобиль начало кидать в разные стороны, а потом и вовсе вылетел с дороги", - сказано в сообщении.