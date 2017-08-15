Охранник нардепа Мельничука открыл стрельбу возле детсада в Киеве (фото)
18:26, 15 августа 2017Происшествия
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Ранее сообщили, что сам внефракционный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук открыл стрельбу.
Стрельба на Троещине / dtp.kiev.ua
Охранник депутата Верховной Рады Сергея Мельничука устроил стрельбу на Троещине в Киеве, сообщает 112.ua.
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Ранее dtp.kiev.ua сообщил, что сам внефракционный народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук открыл стрельбу по людям возле здания детского садика на Троещине в Киеве.
"Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!" - сказано в сообщении.
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