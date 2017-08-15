Охранник нардепа Мельничука открыл стрельбу возле детсада в Киеве (фото)

18:26, 15 августа 2017
Происшествия
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Ранее сообщили, что сам внефракционный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук открыл стрельбу.

dtp.kiev.ua

Охранник депутата Верховной Рады Сергея Мельничука устроил стрельбу на Троещине в Киеве, сообщает 112.ua.

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Ранее dtp.kiev.ua сообщил, что сам внефракционный народный депутат и экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук открыл стрельбу по людям возле здания детского садика на Троещине в Киеве. 

"Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!" - сказано в сообщении.

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Новость в сюжете: Стрельба с участием нардепа Мельничука
Теги: #охранник Мельничука открыл стрельбу