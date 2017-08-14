На Харьковщине неизвестные бросили гранату во двор директора птицефабрики

В Харьковской области неизвестные бросили во двор директора птицефабрики гранату.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 13 августа, в 23:55 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация по телефону от 61-летнего мужчины о том, что в его дворе в поселке Староверовка прогремел взрыв.

По сведениям полиции, в результате взрыва никто не пострадал. Повреждены окна дома. На место выехала следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления.

Читайте такжеНа Житомирщине расследуется конфликт с участием предпринимателя, во время которого один человек погиб

При осмотре выявлена воронка, остатки от гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ. Следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лица, причастные к совершенному, устанавливаются.

В правоохранительных органах сообщили, что взрыв произошел во дворе частного дома директора Староверовкой птицефабрики.