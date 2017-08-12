В Киеве милиция задержала двух мужчин, которые изнасиловали 21-летнюю девушку

В Киеве милиция охраны задержала двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 21-летней девушки. Как сообщается на странице полиции Киева в Facebook, инцидент произошел возле станции метро «Славутич».

«Во время патрулирования наряд реагирования Управления полиции охраны в г.Киеве заметил девушку, которая сидела на обочине дороги и плакала. Когда полицейские к ней обратились, 21-летняя девушка сообщила: только что на улице Заречной ее с применением физического насилия изнасиловали двое неизвестных мужчин», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харьковской области осудили мужчину, который несколько дней держал в плену и насиловал 17-летнюю девушку

Потерпевшая дала приметы подозреваемых. Через 30 минут после совершения преступления правоохранители задержали двух мужчин, похожих по описанию, и доставили в управление полиции. Заявительница узнала в задержанных своих обидчиков. Злоумышленниками оказались 28-летний и 25-летний уроженцы Кировоградской области. Оба находились в состоянии опьянения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления задержанным грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, ранее под Киевом задержали серийного насильника "Катастрофу". Задержанный мужчина сознался в содеянном, признал свою вину.