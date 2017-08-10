Стрельба возле железнодорожного вокзала в Киеве: нападавшим грозит до 7 лет

Правоохранители начали уголовное производство по факту конфликта со стрельбой возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, в результате которого были ранены трое мужчин.

Об этом говорится в обновленной информации на странице полиции Киева в Facebook.

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«После оказания медицинской помощи один из мужчин самостоятельно покинул больничное заведение. От написания официальных заявлений пострадавшие отказались. Однако, несмотря на это, правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 09.50 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что недалеко от заведения общественного питания возле железнодорожного вокзала в результате конфликта двое злоумышленников ранили, вероятно, из травматического оружия, трех мужчин. Нападавшие скрылись.