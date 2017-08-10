Вчера СБУ заочно объявила подозрение бывшему милиционеру из Житомирщины, который пошел на службу в “ ДНР. Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, вчера следователи Управления СБ Украины в Житомирской области объявили заочную подозрение в участии в террористической организации и деятельности НВФ бывшему жителю региона – члену бандформирования «мгб» так называемой «ДНР».

33-летний уроженец Радомышльского района после Революции Достоинства уволился из органов внутренних дел и зимой 2015 года добровольно присоединился к боевикам. Поскольку мужчина имеет высшее юридическое образование, навыки оперативной и следственной работы, то главари террористов решили применить его знания и умения в «силовом блоке» ‒ в одном из отделов фейкового «министерства государственной безопасности «ДНР».

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В круг непосредственных обязанностей злоумышленника входило: контрразведывательное обеспечение псевдогосударственных структур террористов, прежде всего проверка на предмет «благонадежности» и «верности идеям» их работников или кандидатов на работу, а также вербовка агентуры среди лиц, которые периодически посещают контролируемые украинской властью территории, задержание и проведение следственных действий с подозреваемыми в «государственной измене ДНР».

Досудебное расследование продолжается. После его завершения в соответствии с главой 24-1 упк Украины обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства будет направлено в суд для рассмотрения по существу.