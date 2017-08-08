В Донецкой области осужден один из организаторов псевдореферендума в 2014 году

В Донецкой области к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года осужден один из организаторов псевдореферендума о самостоятельности террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеВ Дружковке одного из организаторов "референдума" приговорили к 5 годам лишения свободы«Во время досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, установлено, что бывший депутат Великоновоселковского поселкового совета Великоновоселковского района Донецкой области 1960 г.р. во время событий весной 2014 совершил действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», - говорится в сообщении.

Доказано, что в апреле-мае 2014 подозреваемый принимал активное участие в подготовке и проведении на территории пгт. Великая Новоселка незаконного референдума о самостоятельности террористической организации «ДНР».

Отмечается, что по указанию депутата среди членов «избирательной комиссии» были распределены заранее подготовленные «бюллетени», протоколы для ведения их учета и непосредственно начат референдум. Сам осужденный лично осуществлял контроль за работой так называемой «избирательной комиссии», а по окончании незаконного референдума организовал подсчет результатов голосования и приказал передать бюллетени руководителям «ДНР».

По данным ведомства, гражданин полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором подписано соглашение о признании виновности.

«Суд, учитывая искреннее раскаяние человека, состояние его здоровья (инвалидность), а также позицию прокуратуры, признал бывшего депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года», - добавили в прокуратуре.