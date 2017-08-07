На Набережном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП (фото, видео)
Компания из 5 человек приобрела новое авто и решила его проверить, разогнав до 200 км/ч.
На Набережном шоссе в столице произошло серьезное ДТП, из-за которого образовалась большая пробка у метро "Днепр". Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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На съезде с парковой дороги вылетел из проезжей части и опрокинулся на крышу BMW регистрации Грузии. Стало известно, компания из 5 человек приобрела новое авто и решила его проверить.
"В итоге на высокой скорости примерно 200 км/ч ехали в сторону Петровки - не справились с управлением. Машина ушла в занос, переворачивалась и в итоге влетела в столб", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева сообщила о подозрении водителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух малолетних детей.