В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который пьяным сбил двух девочек на Осокорках

Прокуратура Киева сообщила о подозрении водителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух малолетних детей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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В ведомстве отметили, что после ДТП водитель пытался скрыться с места совершения преступления, однако был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранителями.

Также сообщается, что при проведении медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови мужчины составлял 2.23 промилле.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло в воскресенье, 6 августа, на ул. Садовой дачного массива Осокорки. Находясь в состоянии опьянения, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и сбил двух девочек. 8-летняя девочка от полученных травм погибла, а 11-летнюю с переломами ключицы и бедра госпитализировали.

Как выяснили правоохранители, за рулем был 32-летний уроженец Луганщины, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.