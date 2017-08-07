Жара в Украине: на прошлой неделе утонули почти 100 человек

Жара, которая на прошлой неделе господствовала почти по всей территории Украины, привела не только к резкому увеличению количества пожаров в природных экосистемах, а еще и существенно повлияла на статистику по погибшим на воде. 99 граждан погибли на водных объектах страны в период с 31 июля по 6 августа, а с начала года - 685. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели подчеркнули, что из-за халатности взрослых гибнут дети. В частности, 6 августа на Херсонщине в Черном море в селе Железный Порт Голопристанского района местные жители нашли и изъяли из воды тело мальчика 2007 года рождения, который утонул во время купания.

«Сейчас устанавливаются окончательные причины трагедии, а тело погибшего ребенка передали представителям Нацполиции», - говорится в сообщении.

Также сообщает ГСЧС, что за день до случая на Херсонщине, бедствие произошло также и на территории Харьковской области, где местные жители нашли и изъяли из местного пруда вблизи села Александровка Золочевского района тело полуторагодовалого ребенка. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели девочки, однако известно, что родители оставили маленького ребенка дома самого незадолго до трагедии».

В ГСЧС сообщают, что в целом, с начала года на водоемах страны погибли 685 человек, из которых 70 детей. При этом спасено 484 человека, в том числе 106 детей.