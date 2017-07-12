В США 80 человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти утопающую семью (фото)

В США на пляже Панама Сити Бич во Флориде 80 человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти утопающую семью, пишет Daily Mail.

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Выйдя из воды, мать заметила, что ее двоих детей отнесло течением в море. Несколько членов семьи и добровольцев попытались спасти их, но их также отнесло в море.

Тогда люди начали формировать живую цепь, при чем в ней принимали участие даже люди, которые не умели плавать, но хотели помочь.

"Наблюдать, как люди разных рас и полов действуют сообща, чтобы помочь совершенно незнакомым людям, просто удивительно!", - написала в Facebook Джессика Симмонс, которая бросилась на помощь утопающим.

В течение 30 минут живая цепь спасла из воды 9 взрослых и 2 детей. Среди спасенных отдыхающих была и 67-летняя женщина, которая пережила в воде сердечный приступ. Сейчас она находится в больнице и ее состояние стабильное.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области утонули 12-летний парень и рыбак, который пытался его спасти.