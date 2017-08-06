Советник главы МВД напомнил оскорбительные высказывания погибшей в ДТП Бережной: "клоуны в вышиванках" и "кастрюлеголовые"

Советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол на своей странице в Facebook напомнил некоторые заявления бывшего нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, которая разбилась в ДТП в Хорватии.

По его словам, нужно выразить человеческое сочувствие дочери погибшей и родным, и вместе с тем, какое должно быть отношение к человеку, когда она известна рядом оскорбительных высказываний в адрес Украины и ее граждан.

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Так, Бережная патриотов своей страны называла "клоунами в вышиванках"; родителям погибших наших героев говорила "так вам и надо". Кроме того, экс-нардеп защищала убийц своего народа и оправдывала агрессию российских оккупантов против своей Украины.

Также бывшая регионалка называла героев Майдана "кастрюлеголовыми" и убеждала, что Украину нужно сдать России вместе с "потрохами".

Как сообщал УНИАН, 5 августа экс-депутат Верховной Рады Ирина Бережная погибла в Хорватии. Машина, в которой она находилась, ночью сорвалась с серпантина.

Водитель и Бережная погибли на месте. 8-летняя дочь экс-нардепа получила травмы и была госпитализирована в больницу города Задар.