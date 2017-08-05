Появились подробности ДТП, в котором погибла Бережная

Как отметило местное издание Zadarski.slobodnadalmacija, авария произошла в 01:30 по местному времени на трассе между хорватскими городами Масленица и Поседарье, передает 24tv.ua.

Читайте такжеЭкс-нардеп от Партии регионов Бережная погибла в автокатастрофеАвтомобилем управлял 38-летний болгарин, Mercedes также был на болгарских номерах. По информации представителя местной полиции, автомобиль двигался в сторону города Поседарья. Но по неизвестным причинам машина врезалась в фонарный столб на трассе.

Однако представитель консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что авто слетело с серпантина. Кирилич добавил, что после расследования автокатастрофы тело Бережной передадут родственникам, передает ТСН.

Известно, что водитель и Ирина Бережная погибли на месте. 8-летняя дочь экс-нардепа получила травмы и была госпитализирована в больницу города Задар.

Экс-депутат отличилась скандальным прошлым, в частности, Ирина Бережная была среди депутатов, которые голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.