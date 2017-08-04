В Днепре водитель не заметил сделавшего ему замечание полицейского и сбил его (фото, видео)

4 августа возле ТЦ Вавилон в Днепре водитель Skoda сбил полицейского. Он хотел проехать на правый берег через перекрытый мост, показывал документы и говорил, что у него в автомобиле якобы техника, которую надо перевезти, передает Информатор.

Патрульный же заверил, что подобные документы не дают права пересекать Новый мост. Водитель начал пререкаться, потому патрульный был вынужден заблокировать авто специальными конусами, чтобы тот не поехал на мост. В это время водитель Skoda начал движение и наехал на сотрудника полиции.

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После задержания мужчины, который сбил полицейского, приехал его отец. Он снимал весь процесс выяснения обстоятельств на камеру и обвинял полицейских в беззаконии.

По версии самого задержанного, он хотел проехать по Новому мосту, так как перевозил технику и его машина входит в список транспорта, которому разрешается пересекать мост. Однако он не предоставил никаких соответствующих документов.

Полицейский запретил ему проезд и отошел от мужчины. Водитель подумал, что можно ехать и тронулся. Он заверил, что в этот момент не видел офицера, а когда заметил, то сразу же затормозил. Однако патрульный уже упал на землю.

Сейчас задержанного доставили в отдел полиции для установления личности и дальнейших действий.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Киеве грузовик на скорости протаранил полицейский Prius, патрульного-водителя госпитализировали.