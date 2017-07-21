В Киеве грузовик на скорости протаранил полицейский Prius, патрульного-водителя госпитализировали (фото)

Вечером 20 июля служебный автомобиль Toyota Prius остановился перед пешеходным переходом на улице Академика Заболотного, чтобы пешеходы беспрепятственно перешли дорогу.

В этот момент патрульные полицейские заметили, что сзади к ним стремительно приближается грузовик Volkswagen Man.

Чтобы предотвратить аварии, инспектор патрульной полиции за рулем служебного авто совершил маневр, но грузовик двигался слишком быстро и врезалась в служебный Toyota Prius.

35-летнего патрульного полицейского, находившегося за рулем, госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

К счастью, диагноз не подтвердился — полицейский получил ушиб мягких тканей. Он уже находится дома.

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Его напарник после ДТП продолжил выполнять свои служебные обязанности. 43-летний водитель грузовика не получил никаких телесных повреждений.

Служебное авто эвакуировали с повреждениями задней части. Грузовик также получил повреждения.

На месте происшествия работала и оформляла все материалы следственно-оперативная группа.