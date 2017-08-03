В Киеве задержали администратора сепаратистских групп в соцсетях

Владельца и администратора нескольких антиукраинских сообществ в социальных сетях задержала в Киеве Служба безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Выполняя задание своих кураторов, т.н. пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создали разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях, которые использовали для призывов к захвату государственной власти, распространение антиукраинских материалов, поддержке военной агрессии РФ против Украины, продвижение идей создания т.н. "новороссии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре СБУ задержала интернет-сепаратиста

Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, ранее на Харьковщине мужчина по поручению кураторов из РФ расклеивал сепаратистские листовки о "Новороссии".