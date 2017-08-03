В Одессе на Куликовом поле убили мужчину (фото)

В Одессе ранним утром в парке на Куликовом поле нашли тело мертвого мужчины. Документов у погибшего при себе не оказалось. На вид ему от 30 до 40 лет. Судя по всему, бездомный. Об этом сообщает "7 канал".

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Полицейские говорят, бродягу, скорее всего, убили в пьяной драке: на теле и лице погибшего эксперты нашли многочисленные раны. Впрочем, причину смерти еще устанавливают.

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы избили помощника директора порта "Черноморск".