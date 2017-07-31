В зоне АТО застрелился 19-летний боец: в Нацгвардии говорят о "синих китах"

В зоне проведения антитеррористической операции поздно вечером 30 июля застрелился 19-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины. Данную информацию УНИАН подтвердили в военном комиссариате Запорожской области.

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Боец служил в воинской части №3029, которая дислоцируется в Запорожье, а в данный момент находится в зоне АТО. В указанной воинской части УНИАН сообщили, что начато расследование инцидента.

Также представитель воинской части, ссылаясь на слова сослуживцев, рассказал, что трагедия произошла после вечернего построения. Боец надел новую форму, после чего застрелился из автомата. По словам сослуживцев, военнослужащий имел спокойный характер, никаких конфликтов с родственниками или коллегами у него не было.

В то же время нацгвардейцы уверяют, что погибший состоял в группе «Синих китов» - сообществе потенциальных самоубийц, распространенной в одной из социальных сетей. По их мнению, именно это могло стать причиной самоубийства.