Смертельная игра "синий кит" добралась до Германии

В Баварии зафиксировали несколько случаев участия подростков в смертельной игре "синий кит". В связи с этим полиция города Бамберг выпустила обращение к родителям учеников местных школ с предупреждением о появлении в городских образовательных учреждениях игры, склоняющей подростков к суициду. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеТурция отзывает список немецких компаний, якобы причастных к терроризму Пресс-секретарь полицейского управления Верхней Франконии Петер Мюллер 26 июля подтвердил, что "несколько отдельных случаев" вовлечения подростков в игру было выявлено в Бамберге. По его словам, это представляет собой "новый в Германии феномен".

В отличие от СНГ, в Германии игра распространяется через мессенджер WhatsApp.

"Сначала подростки получают в WhatsApp сообщение с предупреждением об игре. Если они его откроют, то получат доступ к "Синему киту". Игра состоит из 50 заданий, становящихся все более опасными и сложными и все более вовлекающими в игровой процесс. Если первые задания могут быть относительно безобидными, то последним является самоубийством игрока", - пишет бамбергская полиция.

Родителей призывают поговорить с детьми об опасности этой игры. Сообщение, открывающее доступ к игре, нельзя пересылать другим и необходимо сразу же стереть.

Игра «Синий кит» и так называемые группы смерти стали активно обсуждаться в России после расследования «Новой газеты», вышедшего в мае 2016 года. Автор публикации Галина Мурсалиева утверждала, что в социальных сетях существуют сообщества, администраторы которых склоняют несовершеннолетних к суициду. По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года самоубийство совершили 130 подростков, состоявших в таких группах. Позже появилась информация о жертвах "синих китов" в Украине.