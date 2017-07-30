В центре Киева провалился асфальт, к оголенным кабелям может добраться вода (фото)

В Киеве на перекрестке улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого провалился асфальт. Об этом сообщается на странице «Киев Автомобильный» в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время там находятся оголенные провода под напряжением, а кабельный коллектор не имеет защиты от избытка воды. В сообщении также отмечается, что коммунальные службы, несмотря на риски, еще не начали ремонтные работы.

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Как сообщал УНИАН, в Печерском районе на бульваре Дружбы народов в Киеве провалился асфальт вследствие аварии на сети. Провал образовался на автопарковке вблизи ТРЦ "Новус" перед выходными.