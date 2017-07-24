Авто в центре Одессы подорвали при помощи безоболочного взрывного устройства

Причиной взрыва автомобиля в центре Одессы стало взрывное безоболочное устройство.Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 10.25 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что по ул. Жуковского, 33 горит автомобиль.

Читайте такжеВ центре Одессы взорвался автомобильВыездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что произошел взрыв черного автомобиля «ВАЗ 2101», припаркованного напротив указанного дома.

Специалистами взрывотехнического управления предварительно установлено, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент приведенного в действие заряда составляет около 600 граммов.

«По характерным повреждениям четко определяется место взрыва - район заднего левого пассажирского места. В настоящее время устанавливается тип взрывчатого вещества», - отметили в главке.

Машина зарегистрирована на 68-летнего жителя Днепра.

Специалисты взрывотехнического управления сейчас продолжают свою работу на месте взрыва. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Как сообщал УНИАН,в центре Одессы сегодня взорвался автомобиль.