На Закарпатье браконьер ранил мальчика, собиравшего грибы в лесу

В Закарпатской обл. в лесу возле села Поточок, браконьер, который занимался незаконной охотой, ранил из ружья 9-летнего мальчика, собиравшего грибы. Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатской обл.

Инцидент случился вчера, 28 мая. У ребенка врачи диагностировали огнестрельное сквозное ранение левого предплечья. К счастью, оно оказалось не тяжелым, и после оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.

Мальчик объяснил, что видел в лесу мужчину с ружьем. Полиция установила личность предполагаемого стрелка -им оказался 47-летний житель с. Поточок. У фигуранта дела полиция изъяла охотничье ружье "ИЖ" 12-го калибра и 6 патронов. Оружие направлено на экспертизу.

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"Вероятно, мужчина занимался в лесу незаконной охотой, выстрелил из охотничьего ружья (оружие официально зарегистрировано) и случайно попал в мальчика, который собирал неподалеку грибы. Хотя сам подозреваемый все отрицает, говорит, что выстрелов не совершал", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает общественные, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 2 лет.