В Одессе на Ланжероне сгорел ресторан "Хуторок": в ГСЧС рассказали подробности пожара (фото)

В Одессе огнем уничтожен загоревшийся накануне вечером популярный ресторан «Хуторок», расположенный в районе пляжа «Ланжерон».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 24 июля в 19:04 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что произошло возгорание тростниковой крыши ресторана «Хуторок», расположенного на Ланжероне.

К месту вызова в 19:15 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и приступили к тушению огня. Отмечается, что посетители ресторана самостоятельно эвакуировались из опасной зоны. Открытый огонь быстро распространился по крыше и деревянным конструкциям 2-этажного здания, чему способствовали периодические взрывы газовых баллонов, находящихся в помещении.

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«Был развернут штаб пожаротушения, созданы оперативные участки, организован подвоз воды из пожарного гидранта и перекачка воды из Черного моря. Тушение пожара осложнялось загруженностью частным транспортом подъездных путей и плотной застройкой территории», - отметили в главке.

Благодаря действиям спасателей не допущено распространение огня на рядом расположенную трансформаторную подстанцию и нарушения электроснабжения территории города. В 20:20 пожар на площади 1 тыс. кв. м. был локализован и в 22:15 полностью ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, вечером 24 июля в Одессе, в районе пляжа «Ланжерон», загорелся популярный ресторан «Хуторок».