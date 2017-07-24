В Одессе на Ланжероне горит ресторан "Хуторок" (фото, видео)

21:19, 24 июля 2017
Происшествия
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По предварительным данным, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.

В Одессе в районе пляжа «Ланжерон» горит популярный ресторан «Хуторок». Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, вечером поступило сообщение о возгорании вышеназванного ресторана. На место сразу выехали спасатели, которые в настоящее время работают на месте происшествия.

«Пожарные работают по повышенному рангу №2. Огонь очень быстро распространился по соломенной крыше заведения. До приезда подразделений ГСЧС из ресторана были эвакуированы посетители», - рассказал Мельник.

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Он добавил, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет около 500 кв. метров. Тушение огня продолжается.

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