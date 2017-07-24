В селе Курортное Одесской области на базе отдыха произошел пожар

В селе Курортное Одесской области на одной из баз отдыха, произошло возгорание газового баллона.

Как говорится в сообщении на странице полиции Одесской области в Facebook, пожар локализован, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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«В Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что в селе Курортное на одной из баз отдыха, в помещении кухни загорелся газовый баллон. На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС и следственно-оперативная группа, которая начала свою работу после локализации пожара. Установлено, что в результате неосторожного обращения, в помещении кухни загорелся газовый баллон. Пострадавших нет», – сообщили в полиции.

По указанному факту материалы зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка.