В Мариуполе на приеме у стоматолога умер 2-летний ребенок (фото, видео)

В Мариуполе прокуратура устанавливает обстоятельства смерти малыша в одной из частных клиник. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В полицию поступило сообщение о том, что в одной из частных клиник Мариуполя мальчику в возрасте 2,5 года стало плохо.

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По предварительной информации, отец привел сына в клинику вылечить зубы. Во время оказания стоматологической помощи врачом было принято решение о продлении процедуры лечения под общим наркозом, однако ребенку стало плохо. Оказанная первоочередная медицинская помощь не реанимировала мальчика, его госпитализировали в больницу, однако медики констатировали смерть ребенка.

Сейчас продолжаются следственные действия. Окончательная причина смерти малыша станет известна после экспертизы.

Мариупольская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей) УК украины.