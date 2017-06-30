"Свои" и "чужие" солдаты для Кремля

Сегодня под Херсоном задержали двух «заблудившихся» ФСБ-шников. По словам российских пограничников, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но «сбились с маршрута, потеряли ориентировку». А на днях украинские военнослужащие задержали в Луганской области еще одного российского военного – Виктора Агеева. Однако, от него Минобороны РФ открестилось.

Отмечу, чтоподобное объяснение – «заблудились» - звучит уже не впервые. Мы помним, как после активных военных действий еще летом 2014 года на востоке Украины были задержаны десять российских военных с документами, подтверждающими их статус, на что Владимир Путин в одном из комментариев так и сказал: «Ну, они, наверное, заблудились…». С тех пор мы видим этот «блуд». О таких российских военнослужащих, «потерявшихся» на украинской территории,в России говорят,что «они в отпуске» или «они в это время не выполняли никаких распоряжений со стороны российского руководства»…

А когда ФСБ-шников задерживают на границе с Херсонской областью, где нет военных действий, применяется иная трактовка ситуации со стороны России…

Почему такая разная оценка по отношению к военнослужащим (кого-то признают, а от кого-то открещиваются)? Конечно, я могу всего лишь предполагать логику российского руководства, но, возможно, это объясняет так: если украинские военнослужащие задерживают россиян непосредственно во время боевых действий или в районах ведения боевых действий, то Россия открещивается от своих солдат – ведьэто прямое доказательство, что они – непосредственные участники конфликта. А когда ФСБ-шников задерживают на границе с Херсонской областью, где нет военных действий, применяется иная трактовка ситуации со стороны России…

Россия, что бы там Путин не говорил, что «исторически этот вопрос закрыт», прекрасно понимает неустойчивость своего положения на Донбассе и в Крыму с точки зрения международного права. Поэтому РФ проводит изучение прочности Украины. Различные диверсионно-террористические или разведывательные акты, а также попытки расшатывания ситуации во всех регионах Украины, свидетельствуют о том, что, Россия изучает, насколько Украина обороняет свои территории и насколько готова отбивать атаки не только на территориях, которые граничат с оккупированными. Поэтому российские военные могут «заблудиться» как в Донецкой или Луганской области, так и в Херсонской.

Ценность человеческой жизни, в том числе,жизни российских военных, для России не имеет значения. Особенно, по сравнению с маниакальной идеей лидера российского государства Владимира Путина устраивать по всему миру конфликты в ущерб благосостоянию собственной страны. Он посчитал, что это – именно те задачи, которые сегодня нужны российским гражданам и России. Поэтому, когда в Украине задерживают очередного российского военного «отпускника», для России главное, чтобы этот человек (или эти люди) ничего не рассказали, чтобы в его рассказе не фигурировала российская власть, а какая будет судьба потом у этого человека – десятый вопрос. Более того, множество российских граждан гибнут (точных цифр, конечно, нет), но хоронят их тихо. Это тоже показатель того, что, когда стоит выбор между судьбой конкретного задержанного гражданина РФ или судьбой российского политического режима, выбор будет сделан в пользу режима.

Олеся Яхно-Белковская, политолог, кандидат политических наук