Дерзкое двойное убийство на Днепропетровщине: подозреваемые задержаны (фото, видео)

Полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры и СБУ задержали группу преступников, которые в Никопольском районе из корыстных побуждений совершили двойное убийство и ранили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Во время обыска у злоумышленников правоохранители изъяли целый арсенал оружия. Из пяти задержанных только один ранее был судим. Четверо жили с убитыми в одном поселке и работали трактористами и разнорабочими.

"При проведении санкционированного обыска полицейские изъяли у задержанных вещи, которые были похищены из дома заявительницы. Как выяснили полицейские, в дом они зашли, воспользовавшись ключами, которые забрали у убитого ими мужчины. Денег и драгоценностей в доме не обнаружили. Поэтому забрали бытовую технику, которую можно было бы продать", - рассказал в.и.о. начальника Главного управления НП в Днепропетровской области Олег Грозь.

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Так, у одного из задержанных изъяли: ручную гранату, похожую на РГ-42, граната РГД-5 и запал УЗРГ, пистолет ПМ с глушителем, карабин "Сайга", магазин, охотничий нож с деревянной рукояткой и большое количество патронов различного калибра (26 патронов калибром 9 мм, 110 патронов калибра 7,62 мм, 108 патронов калибром 7,62 мм, 80 патронов к охотничьего ружья и 19 патронов калибром 5,45 мм).

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы от 10 лет до пожизненного. Им вручены письменное уведомление о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ночью 30 мая у кафе "Семья" в поселке Красногригорьевка был убит 71-летний местный предприниматель и 44-летний охранник водонапорной башни, работавший рядом. Злоумышленники пытались убить и жену предпринимателя в собственном доме. Женщина получила ранения и успела вызвать полицию и скорую.