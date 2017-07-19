Полиция сообщила детали взрыва на Ровенщине: один из гостей застолья принес гранату РГД-5 (фото)

Взрыв прогремел в доме поселка Заречное 18 июля около 23 часов. В результате неосторожного обращения со взрывным предметом погибли трое мужчин.

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Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в гости к 49-летнему владельцу дома пришел товарищ, 45-летний местный житель. Оба сели ужинать, когда в дом пришел еще один 25-летний знакомый, который проживает неподалеку. Этот визит вскоре правоохранителям подтвердила и 18-летняя дочь хозяина дома. С ее слов, молодой человек принес в дом предмет, внешне похожий на гранату. Через некоторое время девушка ушла к родственникам, а мужчины остались продолжать застолье.

И уже около 23 часов в доме раздался взрыв, в результате которого все трое мужчин погибли на месте трагедии.

По результатам осмотра сотрудников взрывотехнического отдела ГУНП в Ровенской области в доме взорвалась граната РГД-5. Ее обломки правоохранители изъяли и направили на экспертизу в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

По факту гибели трех человек полицейские начали досудебное расследование.