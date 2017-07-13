ДТП с участием военных в Херсонской области: один контрактник погиб, еще троих госпитализировали

14:56, 13 июля 2017
Происшествия
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Уже назначено служебное расследование трагедии.

Погиб матрос военной службы по контракту / фото volynnews.com

В Херсонской области в дорожно-транспортном происшествии погиб матрос-контрактник Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, еще трое военнослужащих госпитализированы с травмами.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ (штаб-квартира в Одессе), авария произошла вечером 12 июля в Херсонском регионе.

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«В результате ДТП с участием личного состава ВМС погиб матрос военной службы по контракту Максим Клусов. Еще трое военнослужащих получили телесные повреждения, они доставлены в одну из местных больниц», - отметили в пресс-центре.

С целью выяснения всех обстоятельств, которые привели к трагедии, командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко назначил служебное расследование.

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Теги: #ДТП#погибшие в ДТП военные