В Киеве под зданием Генпрокуратуры задержали подозреваемых в организации провокации

21:00, 12 июля 2017
Происшествия
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Мужчин, часть из которых была одета в камуфляжную одежду, заметили под зданием Генеральной прокуратуры Украины.

Полиция устанавливает организаторов акции / ГУ Нацполиции Киева

При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки, а некоторые из них прямо на месте организовано переодевались в камуфляж. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полиция устанавливает организаторов акции / ГУ Нацполиции Киева

Чтобы установить их анкетные данные и мотивы пребывания под зданием ГПУ, их доставили в Печерское управления полиции.

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Выяснилось, что большинство из них - уроженцы западных областей, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что возле железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были одеть военную форму ВСУ и, изображая участников АТО, держать плакаты провокационного содержания.

Полиция устанавливает организаторов акции / ГУ Нацполиции Киева

После общения с правоохранителями и дачи объяснений всех мужчин отпустили. Полиция работает над установлением организаторов проплаченной акции.

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Теги: #организация провокации#проплаченная акция