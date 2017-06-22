Возле Верховной Рады активисты с собаками требовали казни для убийц животных (фоторепортаж)

Возле здания Верховной Рады Украины проходит митинг в поддержку законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным, реестр. ном. 5119-1), сообщает РБК-Украина.

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В акции принимают участие несколько десятков активистов. Люди держат в руках плакаты с призывами к народным депутатам поддержать законопроект и фотографиями убитых животных. Участники акции скандируют "Депутаты, защитите животных", "Украина без живодеров" и "5119-1".

"Законопроект 5119-1 имеет целью усиление административной и уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, их истязание, а также натравливание животных друг на друга, их убийства. Пропаганды этого негативного явления в обществе", - говорится в пояснительной записке к документу. ВРУ приняла законопроект 5119-1 в первом чтении в апреле.