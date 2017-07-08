Под Житомиром погиб пешеход. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 7 июля в селе Пряжево Житомирского района 30-летний местный житель, пересекая автодорогу “Житомир – Могилев-Подольский”, попал под колеса автомобиля.

Предварительно установлено, что авария произошла около 23.30. Автомобиль «ВАЗ» под управлением 69-летнего жителя г. Бердичева, совершил наезд на молодого мужчину, который пересекал дорогу по неосвещенном пешеходном переходе. От полученных в результате ДТП травм пострадавший погиб на месте.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.