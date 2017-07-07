В аэропорту Днепра задержан контрабандист со скифскими сокровищами
21:53, 07 июля 2017Происшествия
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Правоохранители нашли 15 скифских наконечников для стрел и 18 монет
Правоохранители открыли по факту контрабанды уголовное производство / скриншот
В днепровском аэропорту был задержан 37-летний местный житель, который пытался вывезти в Тель-Авив старинные предметы скифской эпохи.
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Как сообщает 5 канал, под подкладкой чемодана пограничники совместно с оперативниками СБУ нашли 15 скифских наконечников для стрел и 18 монет времен существования греческого поселения Ольвия (VI век до нашей эры - IV век нашей эры), так называемые «дельфины».
Все эти предметы представляют историческую и культурную ценность и не могут вывозится за пределы Украины. Правоохранители открыли по факту контрабанды уголовное производство.
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