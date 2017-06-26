Под Харьковом злоумышленники взорвали банкомат и украли более 430 тысяч гривень

Под Харьковом трое неизвестных злоумышленников в камуфляже взорвали банкомат «ПриватБанка» и украли более 430 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, сообщение о взрыве банкомата в поселке Высокий Харьковского района поступило в полицию от дежурного по железнодорожной станции «Октябрьская» сегодня, 26 июня, в 2.30.

Читайте такжеВо Львовской области неизвестные взорвали банкомат и похитили 187 тысяч гривень

По сведениям полиции, трое неизвестных в камуфляжной форме повредили не установленным взрывным устройством банкомат, похитили деньги и скрылись с места преступления.

Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников и проводит мероприятия по их задержанию.

Сведения о событиях внесены в ЕДР по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).

В пресс-службе Харьковской областной дирекции «ПриватБанка» корреспонденту УНИАН сообщили, что неизвестные похитили из банкомата 434,45 тыс. грн.