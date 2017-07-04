На Житомирщине правоохранители обнаружили самодельную плотину копателей янтаря (фото)

В Олевском районе Житомирской области правоохранители обнаружили и ликвидировали самодельную старательскую плотину копателей янтаря и изъяли их орудия незаконного промысла. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Во время совместного рейда правоохранители обнаружили в Олевском районе подготовленную старателями базу под рудник. Неподалеку находился автомобиль УАЗ без номеров и прицеп с орудием промысла. Все обнаруженное изъято и доставлено в отдел полиции.

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«3 июля правоохранители получили информацию о том, что близ села Сущаны Олевского района в лесу копатели-нелегалы бьют плотины, готовясь к старательському промыслу. Прибыв на место, правоохранители обнаружили на указанной опушке самодельные ограждения из мешков, что блокировали виток воды и удерживали ее на местности. Самих копателей полицейские не застали. Затем была организована ликвидация самодельной дамбы. Также с другой стороны плотины полиция обнаружила прицеп без номерных знаков, в котором перевозились орудия, которые использовали копатели. Владельца на месте не оказалось», - рассказали в полиции.

При таких обстоятельствах работники следственно-оперативной группы изъяли все обнаруженное. Сейчас по указанным фактам начаты проверки.

Как сообщал УНИАН, в северных районах Житомирщины продолжаются профилактические мероприятия, направленные на противодействие незаконной добыче янтаря.