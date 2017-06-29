В Житомирской области снова задержали нелегальных копателей янтаря

На Житомирщине снова задержали нелегальных копателей янтаря, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

28 июня сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции совместно с местными полицейскими пресекли попытку трех копателей-нелегалов добывать солнечный камни в Олевском районе. Начато уголовное производство.

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Около 8:00 утра в лесном массиве близ села Шебедиха правоохранители наткнулись на обустроенный рудник и группу мужчин, которые активно там работали в поисках янтаря.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Олевского отделения полиции, сотрудники которой задокументировали незаконную старательскую деятельность. Задержанными на месте происшествия оказались трое жителей соседнего Лугинского района Житомирской возрасте от 22 до 40 лет.

Из рудника, кроме автомобиля УАЗ, полицейские изъяли еще и оборудование для добычи солнечного камня: мотопомпу, бензиновый генератор, дренажный насос, устройство для бурения, пожарные рукава и др.

Уголовным кодексом за нарушение правил охраны или использования недр (ч.2 ст. 240) предусмотрено наказание от крупного штрафа (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) к ограничению или лишению свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее Житомирский облсовет согласовал создание двух предприятий, которые будут заниматься добычей янтаря.