Полиция открыла уголовное дело по факту обрушения школы в Николаевской области

Полиция открыла уголовное производство по факту обрушения школы в г. Новый Буг. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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"Информация о происшествии внесена Новобугским отделом полиции ГУНП в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 275 УК Украины "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". Назначено проведение ряда экспертиз. Продолжается расследование", - сказно в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области в городе Новый Буг обрушилась часть здания школы №1. Школу построили в конце 70-х годов прошлого века.