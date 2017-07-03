Во Львове возле школы нашли самодельную взрывчатку (фото)

В воскресенье, 2 июля, на территории школы № 15 было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом информирует департамент гражданской защиты ЛОГА.

«На расстоянии 15 м от здания был обнаружен подозрительный предмет (баллон пропан-бутана 500 г, к которому были примотаны элементы питания от мобильных телефонов с надписями Nokia и Samsung, двух электрических плат, USB шнура, корпусов к охотничьим патронам в количестве 13 шт», – говорится в сообщении.

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Специалисты взрыво-технического отдела обезвредили предмет на территории школы и взяли для исследования.

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